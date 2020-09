Coronavirus Puglia, positivi 78 dipendenti di un’azienda a Polignano a mare

BARI – Il dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica all’interno di un’azienda di Polignano a mare (Ba) dopo la positività riscontrata su un dipendente dello stabilimento. I tamponi eseguiti sono stati 159 tamponi: 78 sono risultati positivi. È prevista l’esecuzione di altri tamponi, sulla base di un protocollo operativo che tiene conto della stratificazione del rischio, in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati. “Nelle prossime ore sarà montata una tenda nei pressi del campo sportivo per tutti coloro che vorranno effettuare il tampone con modalità drive-in, dopo la prenotazione al link predisposto dalla Asl a cominciare dai contatti più stretti dei positivi”. Lo comunica in un post pubblicato sui social, il sindaco di Polignano a mare (Ba) Domenico Vitto dopo che nel paese 78 lavoratori della ditta “Sop” che si occupa di ortofrutta sono risultati positivi al covid 19. A POLIGNANO A MARE TAMPONI DRIVE IN “Non sappiamo ancora quanti di questi positivi vivono a Polignano, ma è evidente che la situazione è delicata come non mai”, aggiunge il primo cittadino che invita “chi è in attesa di conoscere l’esito del tampone a mettersi in isolamento in via precauzionale”. “Faccio un appello a tutte le forze politiche e a tutti i cittadini: è il momento – conclude – di unire le forze e di mettere da parte per un attimo le beghe politiche perché c’è in gioco la salute di tutti noi”. EMILIANO: “AL LAVORO PER BLOCCARE LA CATENA DEI CONTAGI” “Non bisogna spaventarsi perché noi ci siamo, con il professor Pier Luigi Lopalco e il direttore Vito Montanaro insieme ai dipartimenti di Prevenzione e di Protezione civile della Regione, in sinergia col Comune, siamo tutti al lavoro per identificare i possibili contatti, isolarli e bloccare cosi la catena del contagio”. È la rassicurazione affidata ai social dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in merito ai 78 dipendenti della azienda di ortofrutta “Sop” di Polignano a mare (Ba).