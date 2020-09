Pil, Eurostat: “Italia terz’ultima nell’eurozona nel secondo trimestre”

ROMA – La caduta del Pil, nel secondo trimestre -17,7% rispetto a un anno fa, posiziona l’Italia al terz’ultimo posto nell’Eurozona: solo Spagna e Francia hanno numeri peggiori di Roma. Lo rivelano i dati Eurostat, l’ufficio delle statistiche Ue, pubblicati oggi sull’andamento dell’economia dell’area.

Il Pil dei Paesi dell’area euro e’ diminuito dell’11,4% rispetto ai primi tre mesi del 2020 e del 13,9% in confronto a un anno fa: nessun Paese ha registrato numeri in positivo. Come sottolinea Eurostat, si tratta dei dati europei peggiori dall’inizio delle rilevazioni nel 1995.



