Regionali Campania, Caldoro: “De Luca il più contagiato, se ne frega della riapertura delle scuole”

NAPOLI – “È De Luca il più contagiato d’Italia, non la Campania”. Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, commenta così i dati sui contagi da coronavirus che ieri hanno visto la Campania balzare al primo posto delle classifiche nazionali sulla diffusione dell’epidemia. “Una regione che non merita questa cattiva politica – ribadisce Caldoro -. Oggi noi abbiamo più contagi non per colpa dei campani, ma per colpa di De Luca. Non ha fatto i tamponi, non fa prevenzione ed è totalmente incapace di governare la situazione. Altrimenti – continua nel suo attacco a De Luca l’ex governatore – non si spiega come è stato possibile doppiare la Lombardia per numero di contagi. Il giudizio – chiosa – è chiaro, sono stati commessi degli errori”.

CALDORO: “DE LUCA SE NE FREGA DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE”

“Azzolina e De Luca li definisco i gemelle del caos: lei è una incapace, De Luca invece se ne frega totalmente”. Così Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, durante la conferenza di presentazione del suo piano per il lavoro. “Con le scuole paritarie aperte e quelle pubbliche chiuse – continua Caldoro – hanno creato una nuova disparità. Hanno impedito l’apertura della scuola”. “Non hanno parlato con le famiglie – conclude l’ex governatore – non hanno parlato con il personale della scuola e oggi ci comunicano che la scuola verrà, guarda caso, riaperta dopo le elezioni”.

di Flavio Russo