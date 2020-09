Conte visita il Libano: “L’Italia al vostro fianco, serve rinnovamento anche della governance”

ROMA – Con la visita a Beirut il governo “conferma la storica amicizia e la vicinanza dell’Italia al Libano” dopo la tragica esplosione del 4 agosto. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa dopo il bilaterale con il presidente libanese Michel Aoun, esprime “il sincero cordoglio del governo italiano e di tutta la comunita’ nazionale italiana a tutto il popolo libanese per un evento che ha scosso” tutto il Paese.

“Il legame tra l’Italia e il Libano si e’ ravvivato ancora di piu’ in questo momento di emergenza. L’Italia e’ stata subito in prima linea e continuera’ ad esserlo per rispondere a questa fase di emergenza e anche a quella ancora piu’ complessa della prima ricostruzione”, dice il premier Giuseppe Conte.

“Siamo intervenuti subito quando e’ esplosa la tragedia con la nostra protezione civile e i nostri aiuti sanitari e umanitari, con un’operazione, denominata “Emergenza cedri”, che ha portato a Beirut un ospedale militare da campo con capacita’ avanzate e anche con posti di terapia intensiva e con il genio abbiamo concorso alla rimozione delle macerie”, ricorda il premier. “Ora e’ il momento di rimboccarsi le maniche e di guardare avanti”.

“L’Italia- aggiunge Conte- ha profondo rispetto delle prerogative sovrane del popolo libanese ma rimarra’ al suo fianco auspicando che si possa formare al piu’ presto un governo che si occupi della ricostruzione e di avviare un programma urgente di riforme per rispondere alle legittime richieste della popolazione”.

“Ricostruire la fiducia dei cittadini tra di loro e nelle istituzioni per scrivere una nuova pagina di coesione nazionale e’ una sfida impegnativa, ma e’ un obiettivo a portata di mano- spiega Conte– se le autorita’ libanesi si impegneranno tutte in un processo di rinnovamento delle istituzioni e della governance, che la societa’ civile e il popolo libanese chiedono da tempo”. Conte conclude: “L’Italia dara’ un forte sostegno alla stabilita’ e alla crescita socio-economica del Libano“.