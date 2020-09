La Regione Lazio pagherà le spese legali per la famiglia di Willy

ROMA – “La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola la famiglia di questo ragazzo scomparso, a cui ci uniamo in questo momento difficile”. Lo ha reso noto ieri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

LEGGI ANCHE: Omicidio Willy, parla un attivista: “Ad Artena in corso battaglia sociale, basta spazio a criminali e spacciatori”

Willy Monterio, 21 anni, è stato ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica. Aveva provato a sedare una rissa, a Colleferro (Roma). Sono stati arrestati 4 giovani di Artena.