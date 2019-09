Migranti. A Venezia Marinelli dedica il premio alle Ong, Sea Watch: “Grazie Luca”

“‘Vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare essere umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. Grazie per evitarci di fare una figura pessima con noi stessi e con il prossimo’. Grazie Luca Marinelli”. Cosi’ la ong Sea Watch, via twitter, ringrazia l’attore per aver dedicato la Coppa Volpi a chi salva le vite in mare.