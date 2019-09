Pd, Zingaretti: “il più votato dai giovani, sono felice”

ROMA – “Il Partito Democratico torna a essere il partito più votato dai giovani. Sono felice e faremo di tutto per essere degni di questa fiducia”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su twitter, citando il sondaggio ‘Quorum-You Trend’ per ‘Huffington Post’, secondo il quale i dem superano M5S e Lega fra nelle preferenze degli under 35.

