Venezia 76, a Luca Marinelli la Coppa Volpi: “La dedico a chi salva vite in mare”

VENEZIA – Niente Leone d’oro anche quest’anno per l’ Italia a Venezia. Ad aggiudicarsi il premio piu’ ambito e’ stato il ‘Joker’ inedito e rivisitato di Todd Philips, interpretato da un magistrale Joaquin Phoenix. In compenso l’Italia torna a casa con due riconoscimenti importanti: il primo per “La mafia non e’ piu’ quella di una volta”, che conquista il Premio Speciale della Giuria, e il secondo per la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile, che va a Luca Marinelli, per il film ‘Martin Eden’, diretto da Pietro Marcello.

Marinelli: “Ringrazio chi salva gli uomini in mare” “Mi sembra una situazione assurda, prima che vi rendiate conto dell’errore che avete fatto vado avanti con i saluti- ha dichiarato Marinelli ricevendo il premio questa sera a Venezia- Vorrei ringraziare Pietro Marcello, per la fiducia e per avermi regalato questa avventura. Napoli che si e’ donata corpo e immagine a questo film. Vorrei ringraziare mia moglie e due meravigliosi figli che accarezzano la mia anima con i loro sorrisi. Ho questo premio tra le mani grazie a Jack London che ha creato questo personaggio del marinaio. Vorrei ringraziare tutti i marinai e le persone che salvano gli uomini in mare”. Martin Eden e’ una versione inedita e rivisitata dell’omonimo romanzo di Jack London, ambientata a Napoli e che ripercorre buona parte degli eventi del ‘900 italiano. Il protagonista, interpretato da Marinelli, e’ un giovane marinaio che sogna di fare lo scrittore.