Travolge ciclisti dopo una lite, poi torna indietro e li investe di nuovo: arrestato per tentato omicidio

ROMA – È stato arrestato per tentato omicidio Giuseppe Campagna, l’uomo di 73 anni che oggi a Coassolo, nel Torinese, dopo una lite verbale con un gruppo di ciclisti che ha incontrato lungo la strada, ne ha colpiti alcuni con l’auto, facendoli cadere. Poco dopo, poi, con la sua auto è tornato indietro e li ha investiti di nuovo. Una scena gravissima e assurda, al limite dell’incredibile. Il gruppo finito nel mirino del 73enne era composto da sei ciclisti: dei 4 feriti, uno è ricoverato in ospedale a Torino in prognosi riservata.

L’episodio è accaduto oggi lungo la strada che da Lanzo Torinese sale verso Coassolo, nelle Valli di Lanzo: il litigio ha avuto inizio quando Campagna ha superato i sei ciclisti, che erano partiti al mattino da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena per andare insieme a fare una gita. Nel superarli, il 73enne ha suonato ripetutamente il clacson. Uno dei ciclisti, di fronte alla scena, ha espresso disappunto allargando le braccia. Campagna a quel punto si è fermato inchiodando, ha messo la retromarcia ed è andato contro l’intero gruppo. Poi ha fatto per allontanarsi. Ma vedendo che alcuni dei ciclisti si erano messi a inseguirlo, ha fatto inversione a U e cercato di investirli ancora. I ciclisti rimasti feriti sono in totale quattro: i due più gravi hanno 60 e 68 anni. Sono intervenute ambulanze e anche l’elicottero. Due feriti sono stati trasportati in elicottero al Cto di Torino, mentre altri due sono stati trasportati al San Giovanni Bosco. Tutti hanno riportato traumi e gravi fratture.

Campagna, poco dopo l’incidente, si è presentato spontaneamente in caserma: i Carabinieri, sentita la Procura, l’hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Al momento si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo ha figli e, nonostante l’età, è ancora attivo nel settore edile.

(Immagine di repertorio)