Tommaso Ugolini muore a 19 anni in Salento: era il nipote della consigliera regionale bolognese Elena Ugolini

BOLOGNA – È morto ieri a 19 anni mentre era in mare con gli amici Tommaso Ugolini, un giovane studente bolognese che stava per iniziare l’Università. Oltre alla tragedia per la giovane età, la notizia della sua morte è rimbalzata subito sui media perchè il 19enne era il nipote della consigliera regionale Elena Ugolini, molto nota a Bologna, che è stata anche sfidante del presidente Michele de Pascale alle ultime elezioni in Emilia-Romagna. Il fatto è accaduto in Salento: il giovane era a Rivabella vicino a Gallipoli, in provincia di Lecce. Il giovane proprio quest’anno aveva finito di frequentare il liceo Malpighi quest’anno e si era già iscritto al semestre filtro di Medicina. Al momento della tragedia, il ragazzo era in acqua con un amico quando all’improvviso, forse per un malore, è scomparso fra le onde. Il giovane che era con lui ha dato l’allarme e sono intervenuti due bagnini. Quando il 19enne è stato trovato e portato a riva, non c’è stato niente da fare. È stata tentata la rianimazione, con un massaggio cardiaco durato 45 minuti. Tommaso era figlio di Giampaolo Ugolini, chirurgo e direttore dell’unità operativa di Chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna (fratello di Elena Ugolini). Appassionato di calcio, Tommaso giocava nella Polisportiva Antal Pallavicini, dove nell’a scorsa ‘ultima stagione era stato il capitano della formazione Juniores. La Polisportiva gli ha dedicato un post di addio sul profilo Instagram.

ELENA UGOLINI: “SIAMO ANNICHILITI”

“Siamo annichiliti- ha detto Elena Ugolini al Resto del Carlino-. Mio nipote era un ragazzo che stava benissimo, uno sportivo e quindi sempre controllato. Un ragazzo fantastico, con la battuta pronta”.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO

“Desidero esprimere alla famiglia tutta, agli amici e alla comunità del liceo Malpighi il cordoglio mio e dell’amministrazione comunale per la tragica e prematura scomparsa di Tommaso Ugolini”, lo piange il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Anche il segretario regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, si unisce al lutto. “A nome di tutta Forza Italia Emilia-Romagna esprimo alla famiglia Ugolini il cordoglio per la tragica scomparsa di Tommaso- dice Vignali- un abbraccio particolare va alla collega consigliera regionale Elena Ugolini”.

DE PASCALE: “UNA GIOVANE VITA SPEZZATA”

“Una giovane vita che si spezza è un dolore profondo per la famiglia, gli amici, la comunità di cui faceva parte. A Giampaolo ed Elena Ugolini e ai loro cari esprimo, anche a nome della Giunta regionale, il cordoglio per la scomparsa del giovane figlio e nipote Tommaso. Ci stringiamo a loro commossi e colpiti da questo lutto”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale. A de Pascale si unisce il presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Fabbri: “Non ci sono parole adatte a commentare notizie così ingiuste e innaturali come la morte di un giovane che si affacciava alla vita. A nome dell’Assemblea legislativa, voglio manifestare la vicinanza alla consigliera Elena Ugolini in questo momento di terribile sofferenza per la perdita del nipote”. A “Elena e ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze per questa perdita dolorosa”, conclude Fabbri.

“Profondamente addolorati” anche i consiglieri regionali della Lega. “In questo momento di dolore immenso ci stringiamo a Elena Ugolini, sua zia, e a tutta la sua famiglia. Con Elena abbiamo condiviso la campagna elettorale per le regionali, un percorso politico e tanti momenti di impegno e di lavoro fianco a fianco. Oggi, davanti a una tragedia così grande, vogliamo farle sentire ancora più forte la nostra vicinanza”, aggiungono. A “Elena e ai suoi familiari vogliamo dire che in questo momento così difficile non sono soli: tutta la Lega dell’Emilia Romagna è loro vicina e condivide il loro dolore”, concludono.

Anche il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Bologna, unitamente all’intera comunità politica del territorio e al Gruppo regionale, si stringe a Ugolini, al fratello Giampaolo e a tutti i loro familiari. “Di fronte a una tragedia così grande e inconcepibile non esistono parole idonee a colmare un vuoto tanto profondo”, commenta la capogruppo regionale Marta Evangelisti. “Ci uniamo con affetto sincero al dolore che ha colpito la famiglia Ugolini. Un pensiero di particolare vicinanza e un abbraccio forte e affettuoso vanno anche all’amica Elena, a cui ci legano stima e grande affetto, e a tutti i suoi cari in questo momento di incommensurabile sofferenza”, conclude. Per Azzurro Donna Emilia-Romagna – Forza Italia è “una notizia drammatica che colpisce profondamente e che richiama, con forza, la fragilità della vita”. Ora “ci stringiamo attorno a Elena Ugolini e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, con partecipazione sincera”.

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e l’assessora alle Politiche per la Salute, Roberta Mazzoni, esprimono vicinanza e cordoglio al papà del giovane scomparso, Giampaolo Ugolini. Sindaco e assessora, si legge in una nota, “manifestano vicinanza e le più sentite condoglianze per questo immenso dolore che ha colpito il professore Ugolini e tutta la sua famiglia”. A Giampaolo Ugolini le condoglianze anche della direzione generale di Ausl Romagna.

“Ho appreso con profonda commozione la notizia della tragica e improvvisa scomparsa di Tommaso, il caro nipote della nostra Elena Ugolini. Un ragazzo di appena diciannove anni che si preparava a iniziare un nuovo percorso di vita, con le passioni e i progetti della sua età. In questo momento di grande dolore, mi stringo con affetto all’amica Elena, ai genitori di Tommaso e a tutta la famiglia Ugolini, alla quale rivolgo il mio più sentito cordoglio”, scrive in una nota la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini.

E anche il gruppo del Partito Democratico in Regione Emilia-Romagna “si stringe attorno alla famiglia Ugolini per la tragica scomparsa del giovane Tommaso. Alla famiglia e alla collega Elena Ugolini esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la nostra massima vicinanza in un momento così triste”.