sabato 8 Agosto 2026

Colpito da un fulmine al campo scout al Monte Livata, 16enne grave

Il ragazzo, che stava trascorrendo la settimana al campo scout, stava raccogliendo alcune attrezzature vicino a un albero: c'era un forte temporale

di Marcella PirettiData pubblicazione: 8-8-2026 ore 18:19Ultimo aggiornamento: 8-8-2026 ore 18:19

ROMA – Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, a pochi chilometri da Roma. È successo ieri sera, venerdì 7 agosto. Il giovane è stato colpito dal fulmine mentre si trovava al campo scout, all’interno del campo attrezzato della durata di una settimana: al momento dell’incidente, stava recuperando attrezzature vicine ad un albero insieme ad altri due ragazzi. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Il ragazzo, soccorso con l’elicottero, è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. Ora è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Anche gli altri due ragazzi ieri sera sono stati trasferiti in ospedale, in codice giallo a Tivoli: le loro condizioni non sono gravi.

Leggi anche

Giorgia Meloni in vacanza alla Maddalena in Sardegna, tra aperitivi e passeggiate

di Marcella Piretti

“Oggi troverai la tua risposta”: cosa ha detto monsignor Zuppi alle esequie (laiche) di Guccini

di Andrea Sangermano

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia