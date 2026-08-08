Colpito da un fulmine al campo scout al Monte Livata, 16enne grave

ROMA – Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, a pochi chilometri da Roma. È successo ieri sera, venerdì 7 agosto. Il giovane è stato colpito dal fulmine mentre si trovava al campo scout, all’interno del campo attrezzato della durata di una settimana: al momento dell’incidente, stava recuperando attrezzature vicine ad un albero insieme ad altri due ragazzi. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Il ragazzo, soccorso con l’elicottero, è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. Ora è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Anche gli altri due ragazzi ieri sera sono stati trasferiti in ospedale, in codice giallo a Tivoli: le loro condizioni non sono gravi.