Non è Natale ma a Padova è boom di richieste di alberi da piantare

VENEZIA – Non è Natale, ma è già ‘caccia all’albero’ a Padova: sono già 2.075 le piante prenotate attraverso “Alberi per la Pianura Veneta”, iniziativa della Regione con il supporto di Veneto Agricoltura per favorire l’aumento del patrimonio arboreo e la diffusione di alberi e arbusti autoctoni nella pianura veneta. Un risultato che colloca al momento Padova al primo posto tra tutti i Comuni aderenti per numero di piante richieste: seguono Verona con 1.271 e Vicenza con 1.264, Venezia a 235 e Treviso a 105. A Padova le richieste registrate sono 301, per una media di 6,9 piante a prenotazione; 151 prenotazioni, poco più della metà del totale, hanno raggiunto il limite massimo di 10 piante. Piacciono gli arbusti: richiesti in 247 delle 301 prenotazioni, oltre otto su dieci (82,1%), e con 1.188 esemplari rappresentano il 57,3% di tutte le piante prenotate. Nel complesso sono state inoltre richieste 641 alberi di seconda grandezza, e 246 di prima grandezza. Tra le 254 prenotazioni, pari a 1.769 piante, attribuibili a uno dei sei quartieri attraverso lo stradario comunale, il Quartiere 4 Sud-Est registra il numero più alto, con 534 piante. Seguono i Quartieri 5 Sud-Ovest e 6 Ovest con 331 piante ciascuno, il Quartiere 3 Est con 257, il Quartiere 2 Nord con 159 e il Quartiere 1 Centro con 157. Restano 47 prenotazioni, corrispondenti a 306 piante, per le quali l’indirizzo richiede una verifica puntuale del numero civico rispetto ai confini amministrativi.

Le prenotazioni sono aperte fino al 30 settembre 2026 e possono essere effettuate online attraverso il sito www.alberinpianura.it, nella sezione dedicata ai cittadini, selezionando Padova come Comune di residenza e indicando il numero di piante desiderate tra le tipologie disponibili, fino a un massimo di 10.

Una volta raccolte le richieste, i cittadini padovani coinvolti potranno ritirare le piante in ottobre alla Giardineria comunale, in via del Cimitero 10. Per la distribuzione saranno organizzati momenti appositi di consegna. Intanto, “aver già superato quota duemila piante è un risultato molto positivo- dichiara il vicesindaco e assessore al Verde Antonio Bressa- perché racconta una partecipazione concreta dei cittadini alla crescita del verde di Padova. Le 301 prenotazioni raccolte finora dimostrano che c’è voglia di contribuire direttamente alla qualità ambientale della città, mettendo a dimora alberi e arbusti nei propri spazi. È un gesto semplice, ma moltiplicato per migliaia di nuove piante può dare un contributo importante alla biodiversità, al microclima e alla qualità degli spazi in cui viviamo. E c’è ancora tempo fino al 30 settembre per aderire”. In questi anni la copertura arborea della città è aumentata: a fine 2025 c’erano 78.768 alberi (comprese 13.020 piante forestali) di 442 specie diverse.

Le piantine in distribuzione sono giovani alberi, arbusti dell’età di uno-due anni, suddivisi in tre gruppi in base alla loro grandezza a piena maturazione.