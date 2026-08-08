Giorgia Meloni in vacanza alla Maddalena in Sardegna, tra aperitivi e passeggiate

ROMA – La premier Giorgia Meloni è partita per una breve vacanza in Sardegna e ha scelto, come altre volte in passato, l’isola della Maddalena come destinazione per concedersi qualche giorno di relax. Con lei c’è la figlia Ginevra, 10 anni a settembre, con cui la presidente del Consiglio si sta godendo tra mare e passeggiate nel centro storico. Giorgia Meloni ad esempio è stata vista girare per le strade di Cala Gavetta, dove si è concessa anche a selfie con turisti e curiosi. Ne ha raccontato l’Unione sarda, che ha postato anche qualche immagine sui social. La premier prima avrebbe fatto un aperitivo in piazza 23 Febbraio, poi avrebbe cenato in un noto ristorante.

La premier avrebbe trascorso alcune giornate alla scoperta delle spiagge e delle isole dell’arcipelago, ma il tutto si è svolto con grande riservatezza. Ad accompagnare la premier c’era, con grande discrezione, la scorta. Il rientro sarebbe previsto già per domani.