“Oggi troverai la tua risposta”: cosa ha detto monsignor Zuppi alle esequie (laiche) di Guccini

BOLOGNA – “Non hai smesso di chiedere e di ascoltare. Oggi troverai la tua risposta“. Sono parole del cardinale Matteo Zuppi, che questa mattina ha preso parte ai funerali in forma privata di Francesco Guccini, celebratiin maniera laica nel cortile della sua casa a Pavana alla presenza dipoche decine di persone e dei familiari. Il feretro è stato salutato da un applauso della gente presente in paese all’uscita dalla casa. “Una sera, parlando dell’ultimo saluto, Francesco disse che sarebbe stato contento della mia presenza, con annessi e connessi- inizia il suo discorso Zuppi, grande amico di Guccini- per poi aggiungere che, qualora le parti si fossero invertite, lui avrebbe potuto, in Cattedrale o dove non so, presenziare con il suo saluto”. Ebbene, “tocca a me. Credo, però, chetutti abbiamo qualcosa da dire a Francesco: non sappiamo con precisione cosa vedi, la pienezza di quella luce che in realtà hai intuito da qui e hai saputo scorgere nella bellezza struggente e infinita della vita. Dicevi di te di essere ‘agnostico possibilista’. In ricerca“.

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Una cosa “è certa:ci sembra impossibile salutarti e misurare l’assenza, come hanno fatto tantissimi amici tuoi che si sono sentiti tutti un po’ più soli. Assenza ma anche presenza”. Oggi, rimarca l’arcivescovo di Bologna, “incontri la risposta, che in realtà era nella nostalgia, nella ricerca di luce e nello stupore per l’umanità che hai descritto nei tanti personaggi e incontri che ci hai fatto conoscere. Il dubbio era il modo di stare davanti alle cose senza barare, in modo integro. Non hai smesso di chiedere e di ascoltare. Chi fa sua la domanda dell’umano, scopre sempre la presenza di Dio. ‘Bisogna continuare a domandarsi, anche quando non c’è una risposta’”.

Il presidente Cei sottolinea, citando la Canzone dei dodici mesi, come il cantautore se ne sia andato “nelle ‘stanche, lunghe e oziose ore di agosto’, con la discrezione e la riservatezza che sono sempre state tue, nascondendo in due sciocchezze quanto sei commosso e poi, in realtà, facendoci commuovere per come ti racconti. Abbiamo capito anche quello che stava urlando dentro di te per uscire, e abbiamo capito che bisogna scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà”.

Zuppi definisce Guccini “alieno all’esibizione, eppure delicatissimo nel comunicare”. E rimarca: “Anche il Signore non sopportava i dogmi e i pregiudizi che colpivano il prossimo, i nuovi protagonisti, i rampanti, i furbi e i prepotenti, i re, i militanti severi, la gente vuota, i preti che non sanno guardarsi nel cuore, i materialisti col chiodo fisso che Dio è morto e che l’uomo è solo in questo abisso, ma anche i giacobini visionari e i martiri dell’odio e del terrore, quelli che ti paralizzano dicendo che è per amore, i manichei che gridano o con noi o contro di noi”. Il cardinale quindi aggiunge: “Le ideologie confondono, fanno male. Hai ragione. Servono giganti, e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, gratuita, che condivide e non calcola, che dona e non possiede”. Guccini, dice ancora Zuppi nel suo discorso non ha mai “smesso di sognare e di cercare le ali. Questa domanda per Francesco, e per tutti, è l’intuizione che è porta apertissima nel cuore: dev’esserci in terra o in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto e dove troveremo il per sempre”.

Il Maestrone, sottolinea ancora il presidente Cei, “è morto nel giorno della Festa della trasfigurazione, la gloria di Dio che si rivela nell’umano, nel giorno in cui ricordiamo Hiroshima e chiediamo che quell’orrore faccia scegliere consapevolmente la difesa e non il riamo, il dialogo e non lo scontro. Perché dobbiamo imparare a vivere senza ammazzare. È anche il giorno della morte di Paolo VI”. Zuppi ricorda ancora: “Amavi parlare della tua vita, ma non era retorica, era l’umiltà, contrario dell’hybris, che appartiene soltanto ai grandi, a chi non ha la supponenza e l’arroganza di avere raggiunto traguardi, ma si muove nelle strade della vita al pari di un pellegrino dall’andatura precaria. La precarietà della storia e del tempo ti ha sempre arrovellato, mistero e tormento, come l’orologio che enfatizza ogni secondo. Non hai mai avuto la presunzione di trovare risposte definitive”.

Ora, dopo la morte, “troverai un tuo luogo– dice ancora Zuppi salutando Guccini- una tua storia, i tuoi libri, i vecchi amici e, finalmente, l’infinito. Ma non ti mancherà il controcanto ironico che ti è sempre appartenuto e ti permetteva di comunicare leggerezza anche nelle circostanze più buie”. E “sorriderai ricordando agli amici che ritroverai e ti faranno una gran festa le parole che tu, come pochi altri, riuscivi a pronunciare con spirito pungente e insieme con garbo: ‘Se e quando moriremo, ma la cosa è insicura, avremo un paradiso su misura, in tutto somigliante al solito locale, ma il bere non si paga e non fa male’. E che Dio ‘ci sopporti, ci lasci ai nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi'”.