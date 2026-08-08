sabato 8 Agosto 2026

FOTO | VIDEO | È partito da Olbia il Jova Summer Party. E domani Lorenzo comincia a pedalare

Il concerto di Olbia, dove sul palco sono saliti anche Gabry Ponte e Alfa, ha dato il via alla 'fase' italiana del grande tour L'Arca di Lorè. Jovanotti si sposterà in bici da una tappa all'altra

di Marcella PirettiData pubblicazione: 8-8-2026 ore 16:08Ultimo aggiornamento: 8-8-2026 ore 17:18

Foto Michele Maikid Lugaresi

ROMA – Una vera e propria festa in perfetto stile Jova, iniziata già nel pomeriggio con l’apertura delle porte alle 16.30 e con Lorenzo protagonista sul palco fin dalle prime ore. La prima tappa è stata subito ricca di ospiti e sorprese. Tra gli altri, Gabry Ponte, con cui Jovanotti ha recentemente pubblicato il brano “DNA”, e Alfa, arrivato a sorpresa per duettare con Lorenzo sulle note di “Buon Vento”.

LE PROSSIME TAPPE

Con una band eccezionale e un’energia straordinaria, il Jova Summer Party proseguirà il 12 agosto a Montesilvano, il 17 a Barletta, il 22 a Catanzaro, per poi approdare a Palermo il 29 e 30 agosto. Il 5 settembre sarà la volta di Napoli, prima del gran finale a Romail 12 e 13 settembre, con Jova al Massimo… cioè al Circo Massimo.

Jovanotti a Olbia per il primo Jova Summer Party 2026

E C’È PURE IL JOVA GIRO IN BICICLETTA

Ma questa volta il viaggio di Jovanotti sarà davvero speciale. È fissata infatti per domattina presto la partenza del Jova Giro: Lorenzo ha deciso di mettersi in sella e raggiungere in bicicletta ciascuna delle tappe del tour, partendo proprio dal Circo Massimo. Un viaggio nel viaggio, tra musica, strada, incontri e chilometri: perché per Jova, questa volta, il modo più bello di arrivare alla festa sarà pedalare fino alla prossima tappa.

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