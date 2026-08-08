Elettricista 40enne folgorato: stava montando le mentre monta le luminarie a Calanna

REGGIO CALABRIA – Tragedia in provincia di Reggio Calabria dove questa mattina un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava lavorando per montare alcune luminarie in occasione della festa della Madonna dell’Annunziata. L’incidente è avvenuto nel comune di Calanna. Sui social ci sono tanti messaggi di amici increduli per quanto accaduto.

L’uomo, originario di Rosalì, si trovava insieme ad alcuni colleghi e stava collegando alla rete elettrica le luminarie per un’impresa privata. Improvvisamente, mentre era su una scala, è stato colpito da una forte scarica elettrica ed è morto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del servizio 118 che hanno provato a rianimarlo senza successo. Sul posto anche i Carabinieri.

È stata aperta un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Verrà fatta l’autopsia ed è stato sequestrato il furgone della ditta per cui lavorava la vittima. Alcune luminarie erano già state collegate senza problemi, quando l’elettricista è stato folgorato.