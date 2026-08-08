Europei di nuoto, Elisa Cosetti è d’argento nei tuffi dalle grandi altezze

ROMA – Quattro anni fa a Roma 2022 fu terza, praticamente al debutto assoluto in una gara internazionale. Elisa Cosetti riscrive la sua storia, e non solo, ed è argento agli Europei di Parigi nei tuffi dalle grandi altezze con 297.20 punti. Dopo i primi due salti di giovedì era già seconda con 141.80 (58.50 con il salto mortale rovesciato in tre posizioni e 83.30 con il doppio salto mortale indietro con un avvitamento). Davanti aveva l’ucraina Nelli Chukanivska (152.30) e alle sue spalle la sorprendente svizzera Morgane Herculano (138.60) e la temibile tedesca Iris Schmidbauer (136.35). Posizione che Elisa Cosetti ha mantenuto grazie a un super triplo barani avanti carpiato (68.90), particolarmente pulito in entrata, e soprattutto con un quadruplo barani ritornato raggruppato (87.40) impeccabile per eleganza, fluidità e potenza.

L’oro resta di una imprendibile Nelli Chukanivska con 324.70, unica a superare il muro dei trecento punti. Il bronzo, un po’ a sorpresa, con 292.15 è della tedesca Maike Helena Halbisch che nell’ultima routine incanta con una verticale con triplo salto mortale e mezzo indietro, tuffo da 5.0 di coefficiente, e recupera tre posizioni in una sola routine.

Fuori dal podio restano la svizzera Morgane Herculano, terza prima dell’ultimo dive, quarta con 281.50, e soprattutto l’altra tedesca Iris Schmdibauer – campionessa europea uscente – quinta con 271.05.

(Foto da X)