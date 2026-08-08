Spagna, scattano i controlli alle frontiere per chi arriva dall’Italia: cosa fare e numeri utili

ROMA – Il Governo spagnolo ha comunicato la decisione di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia, a partire dalle 00:00 di oggi, sabato 8 agosto e fino alle 00:00 del 7 settembre. Restano validi i requisiti di ingresso abituali, ovvero passaporto o carta d’identità validi per l’espatrio per tutta la durata del soggiorno all’estero, segnala Viaggiare sicuri del ministero degli Esteri.

A seguito della misura del Governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia, la Farnesina ha rafforzato l’assistenza dei consolati e dei suoi uffici diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio. E’ stata aggiornata la pagina dedicata alla Spagna sul portale Viaggiare Sicuri (https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/ESP).

Si invitano tutti i cittadini italiani presenti nel Paese o in partenza per la Spagna a consultarla per gli ultimi aggiornamenti e seguire le indicazioni delle autorità locali. Restano validi i requisiti di ingresso abituali, ovvero passaporto o carta d’identità validi per l’espatrio per tutta la durata del soggiorno all’estero.

L’Unità di Crisi ha creato un canale Whatsapp dedicato ‘Unità di Crisi – Spagna’ ed è stata rafforzata la sala operativa dell’Unità di Crisi che risponde h24, 7 giorni su 7, al numero +39 0636225.

È inoltre disponibile, negli stessi orari, il numero dell’ACI +39 06491115.

Sono inoltre disponibili i seguenti recapiti: