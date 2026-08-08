sabato 8 Agosto 2026

Etna, una nuova bocca eruttiva si è aperta nella Valle del Bove

Ne dà notizia l'Osservatorio etneo dell'Ingv, i cui esperti sono sul posto per i rilievi

di Salvo CataldoData pubblicazione: 8-8-2026 ore 13:53Ultimo aggiornamento: 8-8-2026 ore 13:53

PALERMO – Una nuova bocca eruttiva si è aperta sull’Etna, nella Valle del Bove, a quota 2.550 metri, nei pressi di monte Rittmann. Ne dà notizia l’Osservatorio etneo dell’Ingv, i cui esperti sono sul posto per i rilievi.

Dal punto di vista sismico, l’Ingv segnala che nelle ultime 24 ore il tremore ha mostrato un graduale lieve decremento dell’ampiezza, restando nella fascia dei valori alti. Le localizzazioni del tremore restano confinate in prossimità del cratere Voragine, ad una quota di circa tremila metri sul livello del mare.

(Foto di repertorio)

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