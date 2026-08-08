(Fonte: Federnuoto.it)

ROMA – L’Italia chiude con un argento da brividi gli Europei di nuoto in acque libere. Nell’ultima gara del programma sulla Senna, la staffetta 4×1500 dà vita ad una battaglia spettacolare fino all’ultima bracciata. Si impone la Germania in 1h03’39″2 con l’Italia dietro in 1h03’41″3. Completa il podio l’Ungheria in 1h03’42″4. Un’altra medaglia per il quartetto azzurro composto da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, vicecampione mondiale in carica.

Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri sono vicecampioni europei nella staffetta di fondo dietro la Germania. Straordinari Taddeucci contro Gose e Paltrinieri, che, sfruttando l'azione di Betlehem, si riporta vicinissimo alla Germania. pic.twitter.com/vYS3e4Itp4 — Tintintin (@t1nt1nt1) August 8, 2026

Una squadra rodata, sempre protagonista e capace di contendersi l’oro in un finale da pelle d’oca. Pozzobon tiene l’Italia nel gruppo delle migliori, Taddeucci nuota una seconda frazione monumentale, Guidi lotta e Paltrinieri prova a completare una rimonta che a tratti pareva impossibile. L”Italia del nuoto in acque libere vince la classifica a squadre con 192 punti (77 con gli uomini, 83 con le donne e 32 con la staffetta) davanti a Ungheria e Germania, rispettivamente a quota 142 e 122.

“C’eravamo quasi, ma è pur sempre un argento europeo – sottolinea il capitano Gregorio Paltrinieri – È stata una bella staffetta, ci siamo divertiti e difesi molto bene. Alla fine ho provato a prendere Wellbrock, ma è sempre difficile superarlo. Mi avvicinavo, metteva gamboni, prendevo un po’ di scia ma non una scia positiva perché turbolenta. Avevamo capito con Betlehem che la strategia giusta fosse di non farci la lotta per raggiungere Wellbrock e che una volta ripreso ce la saremmo giocata tutti insieme. A quel punto lì ho provato a giocarmi la mia gara. Mi è mancato lo spunto finale, però sono contento“.

Una battuta anche per Barbara Pozzobon, 32enne trevigiana tesserata per Fiamme Oro e Hydros e allenata da Fabrizio Antonellii, bronzo nella 5 km: “Siamo stati tutti molto bravi: ognuno di noi ha dato il 100% e siamo riusciti ad ottenere questo argento“. Poi Marcello Guidi, 29enne sardo tesserato per Fiamme Oro e RN Cagliari e preparato da Pietro Bonanno: “Sono contento del percorso e sono sicuro che potrò andare sicuramente meglio l’anno prossimo”. Chiude Ginevra Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra a Signa tesserata per Fiamme Oro e AC Group CC Napoli e allenata da Giovanni Pistelli: “Siamo una squadra unitissima, fortissima. Siamo vicecampioni del mondo, vicecampioni europei e campioni italiani perché facciamo tutti parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro che salutiamo e ringraziamo”.