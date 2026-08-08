Avvocato ma anche maestro di sci, ora è possibile

BOLOGNA – Maestro di sci e avvocato, si può fare. L’Associazione nazionale forense (Anf), tramite il segretario generale, Giampaolo Di Marco, accoglie con grande soddisfazione la rivoluzione in tema di compatibilità dell’esercizio delle professioni della montagna con quella di avvocato apportata dalla legge di riforma dell’ordinamento forense, pubblicata in Gazzetta ufficiale il primo agosto.

Sotto tale aspetto, sottolinea l’Anf, la nuova legge risulta ora al passo con i tempi: sono infatti circa 500 (dato Colnaz) gli avvocati che operano “con serietà, passione e preziose competenze trasversali” anche come maestri di sci nel settore dell’insegnamento sportivo, del turismo invernale e del tempo libero. Senza dubbio, ragiona il segretario generale Di Marco, “un valore aggiunto per il ‘sistema montagna’ grazie ai loro duplici ed impegnativi percorsi di formazione e di aggiornamento professionale continuo”.

Questo risultato, del resto, è anche frutto dell’appoggio di Anf alla ‘battaglia’ intrapresa dall’avvocato e maestro di sci Alessandro Verzellesi. Verzellesi che per primo ha posto la questione al Collegio nazionale maestri di sci (Colnaz) e all’Associazione maestri di sci italiani (Amsi) rilevando le lacune e le potenziali criticità della normativa precedente. Sua la proposta di emendamento del Ddl presentato dal Consiglio nazionale forense.

Di questa tutela, ora espressa in legge, “beneficeranno anche e soprattutto le future generazioni di giovani avvocati amanti della montagna che, durante gli studi in Giurisprudenza e dopo anni di sacrifici e di pratica sportiva, vorranno percorrere anche l’impegnativo percorso per conseguire il prestigioso titolo di maestro di sci, riconosciuto a livello mondiale”, chiosa Di Marco.