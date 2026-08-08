Paura per Lady Gucci: Patrizia Reggiani è ricoverata in terapia intensiva

ROMA – Patrizia Reggiani è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini in seguito a un grave malore che l’ha colpita mentre si trovava in vacanza a Riccione. Lo riporta il Resto del Carlino.

La 77enne, nota alle cronache per l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci, si trovava da fine luglio nella cittadina romagnola per un periodo di riposo insieme alla propria assistente. Secondo le prime ricostruzioni del quotidiano, il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso sulla terrazza della suite dell’hotel a quattro stelle dove alloggiava, mentre la donna prendeva il sole. “Sulle cause di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti e vige il massimo riserbo. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di una prolungata esposizione alle alte temperature e ai raggi del sole, che potrebbe aver contribuito al malore”, si legge.

La prognosi resta riservata. “Secondo quanto trapela il quadro clinico avrebbe fatto registrare un graduale miglioramento nelle ultime ore, pur richiedendo ancora il massimo monitoraggio”.

Nata a Vignola (Modena) nel 1948, Reggiani sposò il rampollo della famosa maison Maurizio Gucci nel 1972. Dopo l’assassinio dell’imprenditore nel marzo 1995 a Milano, fu arrestata nel 1997 e condannata a 26 anni di reclusione come mandante del delitto. È tornata in libertà nel 2016 per buona condotta dopo aver scontato 17 anni di carcere.