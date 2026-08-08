Etna, nuovo stop ai voli in arrivo all’aeroporto di Catania

PALERMO – Continua l’emergenza cenere provocata dall’attività dell’Etna e così l’aeroporto di Catania torna a sospendere gli atterraggi. Dopo la riapertura nella serata di ieri, oggi Sac, società di gestione del Vincenzo Bellini, torna a comunicare un nuovo stop: disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest (settore C1). “Sono sospese le attività di volo in arrivo fino alle 12“, recita una nota.

Le partenze degli aerei presenti in pista sono regolarmente in corso. Diversi voli sono stati già dirottati sull’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo: tra questi quelli provenienti da Zurigo (Edelweiss), Roma Fiumicino (Ryanair), Katowice (Ryanair), Bergamo (Ryanair), Berlino (Ryanair) e Basilea (Easyjet Switzerland).