sabato 8 Agosto 2026

L’oroscopo di sabato 8 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 8-8-2026 ore 8:03Ultimo aggiornamento: 8-8-2026 ore 8:03

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Dovresti concentrarti sull’amore perché potrebbe averne bisogno. I conti in sospeso mettono ansia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata buona per discutere e chiarire molte cose. Fortuna negli incontri. Passionalità e anche ottimismo, torna una fase di grande interesse, favoriti viaggi e incontri.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Molta tensione addosso. Non esagerare con le critiche, e se vedi che perdi la pazienza evita polemiche.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Per le coppie affiatate, progetti per la casa e per i figli. Per alcuni nati del segno c’è un importante trasferimento o cambiamento in vista.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Disaccordi con le persone della famiglia possono essere risolti nel corso di queste giornate. Ci sarà un braccio di ferro, ma alla fine vincerai tu. In amore le emozioni possono arrivare …

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giorno di ottimo recupero psicofisico. Non coltivare rancori, nemmeno verso il tuo amore. Risposte soddisfacenti in arrivo anche considerando il fatto che la giornata è dalla tua parte…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ arrivato il momento di farti valere. Oggi da parte tua c’è più disponibilità. Nuovi amori impossibili o recuperi se ci sono stati troppi silenzi…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Potrai affrontare molti impegni, ma non trascurare i sentimenti: hai delle condizioni che ti possono aiutare a risolvere i conflitti e problematiche nate nel corso delle ultime settimane.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Elimina ogni sensazione di inadeguatezza e renditi conto delle tue qualità. L’amore c’è e oggi potrai scoprirlo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Oggi ci sarà qualcosa da risolvere, una baruffa, un problema familiare, un’incomprensione: cerca solo di stare tranquillo!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Il trasporto in amore è relativo, se c’è stata una separazione di recente è un po’ difficile trovare immediatamente un nuovo riscontro. Questa sera non sembri al massimo, non stancarti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non alimentare discussioni con le persone che hai attorno. Devi assolutamente cercare di riordinare le tue idee in coppia. Attenzione ad un ex vendicativo.

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