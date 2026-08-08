L’oroscopo di sabato 8 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Dovresti concentrarti sull’amore perché potrebbe averne bisogno. I conti in sospeso mettono ansia.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata buona per discutere e chiarire molte cose. Fortuna negli incontri. Passionalità e anche ottimismo, torna una fase di grande interesse, favoriti viaggi e incontri.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Molta tensione addosso. Non esagerare con le critiche, e se vedi che perdi la pazienza evita polemiche.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Per le coppie affiatate, progetti per la casa e per i figli. Per alcuni nati del segno c’è un importante trasferimento o cambiamento in vista.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Disaccordi con le persone della famiglia possono essere risolti nel corso di queste giornate. Ci sarà un braccio di ferro, ma alla fine vincerai tu. In amore le emozioni possono arrivare …
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giorno di ottimo recupero psicofisico. Non coltivare rancori, nemmeno verso il tuo amore. Risposte soddisfacenti in arrivo anche considerando il fatto che la giornata è dalla tua parte…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
E’ arrivato il momento di farti valere. Oggi da parte tua c’è più disponibilità. Nuovi amori impossibili o recuperi se ci sono stati troppi silenzi…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Potrai affrontare molti impegni, ma non trascurare i sentimenti: hai delle condizioni che ti possono aiutare a risolvere i conflitti e problematiche nate nel corso delle ultime settimane.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Elimina ogni sensazione di inadeguatezza e renditi conto delle tue qualità. L’amore c’è e oggi potrai scoprirlo.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Oggi ci sarà qualcosa da risolvere, una baruffa, un problema familiare, un’incomprensione: cerca solo di stare tranquillo!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Il trasporto in amore è relativo, se c’è stata una separazione di recente è un po’ difficile trovare immediatamente un nuovo riscontro. Questa sera non sembri al massimo, non stancarti.