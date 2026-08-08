sabato 8 Agosto 2026

Le previsioni meteo di sabato 8 agosto 2026

Pressione che si mantiene un po' meno salda al Nord. Altrove avremo sempre un tempo soleggiato e asciutto

Data pubblicazione: 8-8-2026 ore 7:28Ultimo aggiornamento: 8-8-2026 ore 7:28

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Pressione che si mantiene un po’ meno salda al Nord; dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata, ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle Prealpi; possibili rovesci anche sull’Appennino centrale. Altrove avremo sempre un tempo soleggiato e asciutto; clima ancora afoso su gran parte del Paese.

NORD

Anticiclone un po’ indebolito da correnti più fresche in quota. Al mattino, bel tempo prevalente su tutti i settori, cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei rovesci anche intensi sulle Alpi centro-orientali, mentre sul resto dei settori il sole continuerà a splendere indisturbato. Clima sempre piuttosto afoso.

Temperature: Punte massime fino a 34 gradi a Milano e Torino, 36 a Bologna.

CENTRO e SARDEGNA

Anticiclone africano sempre protagonista del tempo. La giornata si aprirà con un ampio soleggiamento su tutti i settori, soltanto sulla Toscana ci sarà qualche isolato addensamento nuvoloso; nel corso delle ore pomeridiane potranno verificarsi delle piogge o dei temporali sui settori appenninici. Entro sera tende a migliorare ovunque; venti settentrionali, mari calmi. 

Temperature: Valori massimi fino a 38 gradi a Firenze, 36 a Roma.

SUD e SICILIA

Prosegue il dominio dell’anticiclone africano. La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e sulla Sicilia. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi sulla Calabria e potranno verificarsi delle piogge anche intense soprattutto sui settori montuosi e zone adiacenti. Serata più stabile per tutti; venti settentrionali, mari localmente poco mossi.

Temperature: Punte massime fino a 32 gradi a Palermo e Catanzaro, 35 a Napoli.

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