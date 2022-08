È morto TC di Magnum PI: incidente fatale per Roger E. Mosley

ROMA – TC non c’è più. Roger E. Mosley, il pilota di elicotteri sempre al fianco di Tom Selleck in Magnum PI, se ne va a 83 anni. È scomparso dopo un incidente stradale in California. A confermare la notizia è stata la figlia, Ch-a, che due giorni fa aveva riportato l’accaduto su Instagram. “Mio padre è stato coinvolto in un grosso incidente automobilistico- aveva scritto- ed è rimasto paralizzato dalle spalle in giù. È in condizioni critiche”.

L’ANNUNCIO DELLA FIGLIA

Oggi l’addio: “Mio padre, il vostro amico, il vostro ‘coach Mosley’, il vostro “TC” di Magnum P.I.- scrive- ci ha lasciati alle 1:17. Era circondato dalla famiglia mentre lasciava questo mondo in pace. Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario perché lui odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà. Anche tu mi hai amato. Ho il cuore pesante ma forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo”.

Mosley, nato il 18 dicembre 1938 a Los Angeles, ha recitato in 158 episodi di Magnum PI. Poi, ha partecipato anche a titoli come Canon, Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky and Hutch e Terminal Island.

