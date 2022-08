Il 14 agosto il quarto anniversario del crollo del ponte Morandi

GENOVA – Definito nel dettaglio il programma per la commemorazione delle vittime del crollo di Ponte Morandi, domenica 14 agosto, nel quarto anniversario della tragedia. Il primo appuntamento organizzato dal Comune di Genova, in accordo con il comitato dei parenti delle vittime, sarà sabato 13 alle 21 alla Radura della Memoria, sotto il nuovo viadotto San Giorgio, per un concerto di musica classica e sacra eseguito dall’Accademia del chiostro. A seguire, il Gruppo arquatese astrofili posizionerà i propri telescopi per l’osservazione di Saturno e, dopo le 22.30, della luna e di Giove, con proiezione di immagini sul nuovo viadotto. Domenica, alle 8.30 nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, la Messa celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca. Alle 10.20 è previsto l’arrivo alla Radura della Memoria dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall’associazione “Noi per voi Valle Stura Masone”, con i sindaci della vallata: saranno presenti 43 bambini che porteranno un pensiero ai parenti delle vittime.

GIOVANNINI DEPOSITERÀ CORONA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Alle 10.30, la cerimonia ufficiale, con la partecipazione del ministro Enrico Giovannini che depositerà la corona della presidenza del Consiglio dei ministri. Seguiranno gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di Giovannini e di Egle Possetti, presidente del comitato Parenti vittime Ponte Morandi. Alle 11.36, ora del crollo che causò la morte di 43 persone, verrà osservato un minuto di silenzio e, in contemporanea, verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la diocesi. A chiudere la cerimonia, un intervento musicale. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Genova.

