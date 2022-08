Dopo il figlio la proposta: il calciatore della Lazio Zaccagni sposa Chiara Nasti

foto di Mattia Zaccagni

ROMA – Fiori d’arancio in arrivo per il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. L’attaccante sposerà presto Chiara Nasti, compagna e futura mamma del suo primo figlio. A una settimana dalla ripartenza del campionato di Serie A, il 27enne ha chiesto la mano dell’influencer. Sui social il racconto video della proposta lo ha pubblicato la ragazza, il numero 20 si è inginocchiato durante una cena a lume di candele in riva al mare. La risposta non poteva che essere positiva: “Lo voglio SISISISI. Non vedo l’ora di essere tua moglie”.

Settimane di polemiche per Chiara Nasti

In attesa di salire all’altare, la coppia è in attesa di un maschietto. Lo scorso maggio, proprio il gender reveal del bambino ha scatenato una lunga serie di polemiche. Il biancoceleste e la ragazza hanno affittato lo stadio Olimpico, a pochi giorni dal match contro il Verona, per annunciare ad amici e parenti il sesso del primogenito.

Le critiche alla Nasti sono arrivate anche dopo le sue dichiarazioni sul peso in gravidanza (aveva parlato di donne che “svaccano” mettendo su troppi chili). Chiara è stata, poi, a lungo protagonista del gossip anche per la sua precedente storia con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.

