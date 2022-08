“Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano”, impazza il gossip ma cosa c’è di vero?

ROMA – Solo tre settimane fa Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono giurati amore eterno a Las Vegas. Un traguardo raggiunto dalla coppia 20 anni dopo la rottura del loro primo fidanzamento. Una vera e propria favola che li ha riportati insieme all’inzio del 2021. Oggi, sui social, però, corre voce che l’idillio sia già finito. Quanto c’è di vero? Nulla. La notizia del presunto divorzio è, infatti, una fake news ma, in quanto tale, parecchio ghiotta per gli amanti del gossip.

A far esplodere il chiacchiericcio sono state alcune frasi dell’intervista di un insider mal tradotte e una temporanea distanza tra la coppia. JLO è rimasta in Europa, a Parigi il viaggio di nozze e a Capri l’esibizione per lo show di beneficenza dell’Unicef, Ben è tornato in America per seguire dei progetti cinematografici.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo tre settimane di matrimonio.



Comunque sono durati più di una coalizione di centrosinistra. — FD (@efdiegi_) August 7, 2022

La frase che ha scatenato il gossip

La frase incriminata, in realtà, non lasciava molti dubbi: “L’unica cosa che rende la loro relazione così unica è che conoscono più di chiunque altro le richieste che derivano dal fare quello che fanno. Credono che passare del tempo separati li renda più forti”. Quando sono lontani “parlano sempre, si messaggiano, si videochiamano su FaceTime. Il tempo che passano separati rende più bello il rivedersi. Jlo- continua l’insider- ama il fatto che suo marito c’è sempre per lei”.

Il primo marito di JLO: “Non dureranno”

I fan tireranno un sospiro di sollievo ma c’è chi resiste nell’augurarsi la fine dell’amore. È Ojani Noa, primo marito di Jennifer, a lanciare dalle pagine del Daily Mail l’infausta previsione. Secondo l’uomo, con il quale la cantante è stata sposata tra il 1997 e il 1998 i Bennifer “non dureranno”. L’artista “adora essere innamorata” ma “perde velocemente interesse quando la passione svanisce”.

E nonostante Ojani le auguri il meglio non usa mezzi termini: “Ben è il suo quarto marito e aveva detto a me che ero l’amore della sua vita. Quando eravamo a letto la prima notte di nozze, mi disse che saremmo stati insieme per sempre”.

E se Jennifer probabilmente ha fatto i dovuti scongiuri dopo questa intervista, non rimane da dire che chi vivrà vedrà.

