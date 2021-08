Martin vince il GP di Stiria di Motogp, è il suo primo successo

ROMA – Jorge Martin ha vinto il GP di Stiria di Motogp. Il pilota della Pramac, al primo successo, ha preceduto al traguardo la Suzuki di Joan Mir e la Ducati di Fabio Quartararo. Nono posto per il primo degli italiani Francesco Bagnaia (Ducati), poi Enea Bastianini (12esimo), Valentino Rossi (13esimo) e Luca Marini (14esimo). Paura al terzo giro quando Pedrosa è caduto e la sua moto è stata centrata da Savadori, portato fuori in barella e poi tornato al paddock dopo un accertamento medico. La KTM dello spagnolo e l’Aprilia dell’italiano hanno preso fuoco e la gara è stata sospesa per le procedure di pulizia dell’asfalto.

