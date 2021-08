Tokyo 2020, “Cancellate l’Olimpiade”: manifestanti protestano contro i Giochi prima della chiusura

dalla nostra inviata Erika Primavera



TOKYO – Come già accaduto lo scorso 23 luglio in occasione della Cerimonia di apertura, anche oggi un piccolo gruppo di manifestanti si è riunito a circa 500 metri dallo stadio Olimpico di Tokyo, dove è in programma la Cerimonia di chiusura dei Giochi. “Cancellate l’Olimpiade” e “Le Olimpiadi uccidono i poveri” le frasi riportate su striscioni e cartelli dalle poche persone presenti con megafono in mano. Ingente la presenza delle forze dell’ordine, che presidiano la zona e probabilmente temevano episodi del genere, dal momento che le strade intorno all’impianto sono state chiuse nel raggio di oltre un km.