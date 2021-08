Leo Messi in lacrime nella conferenza d’addio al Barcellona: “Non sono pronto”

ROMA – Leo Messi non è riuscito a trattenere le lacrime nel corso della conferenza di addio al Barcellona al Camp Nou. “La verità è che è difficile, molto difficile dire addio, dopo tanti anni, dopo una vita qui al Barcellona e non sono pronto per questo. Non è come avevo pensato”, ha detto il campione argentino.

“CONTATTI DAL PSG MA NON HO CHIUSO ACCORDI”

“Ho ricevuto molte telefonate e il Paris Siant Germain è una possibilità. Ancora non ho chiuso nessun accordo”. Lo dichiara Leo Messi nella conferenza stampa di addio al Barcellona. Dopo 21 anni con la società blaugrana il campione argentino ha voluto chiudere la propria esperienza salutando amici e tifosi. “Sono arrivato qui che ero molto giovane- ha spiegato Messi- e voglio ringraziare tutti, i compagni e il club. Avrei voluto salutare diversamente, in campo e con i tifosi allo stadio”.