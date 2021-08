Vda, costituita la Consulta per il servizio civile

di Alessandro Mano



DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 8 ago. – La giunta regionale della Vda, su proposta dell’assessore alle Politiche giovanili, Luciano Caveri, ha costituito per il quinquennio 2021-2026 la Consulta regionale per il servizio civile.

I componenti sono il presidente della Regione o un suo delegato; l’assessore regionale competente in materia di Politiche sociali o un suo delegato; il dirigente della struttura regionale Politiche sociali; Patrik Vesan, rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta, con Anna Merlo come supplente; Luisa Spina, rappresentante della sovrintendenza agli Studi, con Antonella Mauri supplente; Daniele De Giorgis, sindaco di Lillianes, rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali, con Gabriella Farcoz, sindaca di Gignod, come supplente; Patrizia Zambon e Monia Carlin, rappresentanti degli enti accreditati all’albo regionale del servizio civile, con Mauro Cometto e Anna Maria Beoni rispettivi supplenti; Maria Carrozzino, Massimo Giugler e Simone Charbonnier, rappresentanti del terzo settore, con Stefania Sacchi, Jean Frassy e Riccardo Jacquemod rispettivi supplenti; Mario Vietti, rappresentante del comitato regionale del Coni, con Jean Dondeynaz supplente.

La Consulta formula proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale ed esercita funzioni consultive e propositive nei confronti della giunta regionale per gli ambiti e le materie attinenti al servizio civile; esercita, su iniziativa propria o su mandato dell’amministrazione regionale, attività di analisi, studio, di monitoraggio e di ricerca attinente la materia del servizio civile; coordina e sviluppa le attività proposte dagli enti di servizio civile accreditati e presenti sul territorio regionale. “Esprimo ai neoeletti componenti della Consulta regionale i migliori auguri per un proficuo lavoro in un settore, come quello del servizio civile, così importante per i giovani valdostani”, ha detto l’assessore Caveri.