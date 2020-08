Fdi chiude la lista di Genova per le Regionali 2020, Balleari guida tutti

GENOVA – Fratelli d’Italia chiude la lista per le prossime elezioni regionali, nella circoscrizione di Genova. Come noto, a guidare la pattuglia dei meloniani per entrare nella futura assemblea legislativa, sarà il vicesindaco del capoluogo ligure, Stefano Balleari, pronto a dare le dimissioni da Palazzo Tursi, come chiesto dal sindaco Marco Bucci. A tentare il salto ci provano anche i consiglieri Sergio Gambino e Franco De Benedictis.

Prova a rientrare anche Augusto Sartori, che ha già respirato l’aria del consiglio regionale nel periodo di surroga a Matteo Rosso, causa condanna in primo grado nel processo per le spese pazze. E si rivede pure il medico Paolo Repetto, già consigliere comunale di centrodestra durante la giunta Doria (prima lista Musso, poi Udc). Proverà il doppio salto, invece, Carla Zanoni, attuale vicepresidente del Municipio Centro Est e assessore a patrimonio, promozione turistica, scuola, cultura e sociale. Esperienza amministrativa la hanno anche Giuseppe Rotunno, consigliere comunale di Recco, Paola Tassara, ex vicesindaco di Rapallo, e Daniela Colombo, consigliere a Chiavari. Completano la lista Fabrizio Brignole, Carla Bo, Cristina Cecconi, Marilina Collatuzzo, Cristina Enrico, Simona Ferro e Augusto Scala.

“Siamo l’unico partito d’Italia che ha una donna leader e siamo orgogliosi della doppia preferenza di genere, abbiamo molto bisogno della determinazione e della competenza delle donne, una ineguagliabile forza che, come dimostra Giorgia Meloni ogni giorno, giova alla politica italiana”, commenta il commissario regionale del partito, Matteo Rosso.