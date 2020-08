Regionali Marche, sdegno Ricci: “Un leghista convalida le firme dei comunisti, che pena”

ANCONA – “Dove arriva l’opportunismo e la disperazione politica. Capogruppo ‘LegaSalvini’ a Pesaro (candidato con quello della cena per la marcia su Roma) che autentica le firme dei comunisti pur di penalizzare Maurizio Mangialardi e il centrosinistra. Che pena”, scrive sui social il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, postando la foto al banchetto di Giovanni Dallasta, capogruppo del Carroccio in Comune a Pesaro e candidato alle Regionali sempre per la Lega.

Ricci conclude il suo post con l’hashtag #forzaMaurizio, un incoraggiamento al candidato governatore nelle Marche del Pd, Maurizio Mangialardi.