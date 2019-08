Marcinelle, Salvini: “Nessuno paragoni nostri emigrati a chi arriva in Italia”

ROMA – “Era l’8 agosto 1956. A Marcinelle, in Belgio, un incendio divampato in una miniera di carbone uccise 262 persone, tra cui 136 italiani. È doveroso non dimenticare e dedicare un pensiero alle vittime, con l’impegno che il lavoro sia sempre più sicuro, e con la speranza che nessuno paragoni i nostri emigranti Italiani del passato, i nostri nonni e bisnonni andati a lavorare in tutto il mondo a cui nessuno regalava niente, ai troppi clandestini fatti arrivare in Italia negli ultimi anni e mantenuti a spese degli italiani. Una preghiera”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

CASELLATI: TRAGEDIA EMIGRAZIONE, ITALIA NON POTRÀ MAI DIMENTICARE

“Il disastro di Marcinelle è stata una delle più tremende sciagure sul lavoro della storia dei popoli. Una disgrazia che portò via la vita di 262 persone, tra cui 156 nostri connazionali emigrati in Belgio con la speranza di potersi costruire una vita migliore. Un dramma dell’emigrazione che il nostro Paese non potrà mai dimenticare”. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati ricordando la tragedia di Marcinelle dell’8 agosto 1956, causata da un incendio divampato nelle miniere di carbone Bois du Cazier.

“Una memoria che va coltivata e tramandata a chi verrà dopo di noi, per non far cadere nell’oblio i sacrifici patiti da quelle generazioni che si sono sacrificate per costruire un mondo migliore” ha concluso.