Sondaggio Dire-Tecnè, gli italiani hanno meno fiducia nel governo Meloni

ROMA – Si abbassa la fetta di italiani che ha fiducia nel governo Meloni. L’esecutivo guidato dalla leader di Fdi perde questa settimana lo 0,3% dei consensi degli italiani, pur mantenendo un vantaggio rispetto a coloro che non hanno fiducia. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, elaborato sulla base delle risposte a 1.800 interviste effettuate tra il 6 e 7 luglio.

Il governo ha il 47,5% della fiducia, -0,3% per l’appunto rispetto a sette giorni fa. Aumenta leggermente (+0,2%) la percentuale di chi non ha fiducia, ora al 46,2%, non sa il 6,3% (+0,1%).

CALA FIDUCIA ITALIANI IN MELONI

In leggero calo questa settimana la fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che mantiene comunque il placet della maggioranza degli italiani.

La premier ottiene il 53,5% della fiducia, -0,3% rispetto alla scorsa settimana. In leggero aumento (+0,1%) coloro che non hanno fiducia, che si assestano ora al 42,4%. Non sa il 4,1% (+0,2%).

LEGGERO CALO PER FDI E PD

Leggero calo per Fratelli d’Italia e Partito democratico. Il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto col 29,3% dei consensi (-0,3). Anche il Pd rispetto a sette giorni fa perde lo 0,3% e si assesta al 19,8%. M5S sale al 15,5% (0,2%); mentre Forza Italia continua a scendere nelle preferenze degli italiani: perde lo 0,2% e si attesta all’11.

Seguono Lega all’8,6% (+0,1); Azione al 3,6% (+0,1); Avs al 3,1% (+0,1); Italia Viva sale al 2,6% (+0,1%); Più Europa al 2,4% (+0,1).