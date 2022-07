Battiti Live, a Trani il gran finale: la line up del 10 luglio

ROMA – Svelati gli artisti che si esibiranno a Trani per il gran finale di Battiti Live 2022. L’evento musicale più atteso dell’estate si chiude domenica 10 luglio, con una ricca line up di oltre 30 cantanti. Alla conduzione sempre Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. È possibile seguire in diretta l’evento su Radio Norba e Telenorba, mentre le puntate saranno trasmesse su Italia 1 ogni martedì.

BATTITI LIVE, LA LINE UP DI TRANI

Sono attesi al gran finale del 10 luglio, per l‘ultima puntata di Battiti Live (in ordine sparso):

Achille Lauro

Elodie

Elettra Lamborghini

Rocco Hunt

Ana Mena

Boomdabash

Annalisa

Noemi

Luigi Strangis

Lda

Aka 7Even

Darin

Francesco Renga

Le Vibrazioni

Loredana Bertè

Samuel

Franco 126

Gabry Ponte

Hanssel Delgado

Berna

Dolcenera

Emis Killa

Cedraux

Rettore

Tancredi

Deddy

Caffelatte

Aiello

Myss Keta

Jasmine Carrisi

Giacomo Urtis

On the road: Fedez, Tananai e Mara Sattei da Otranto e Matteo Romano da Lucera.

IL CORPO DI BALLO

Nel corpo di ballo di questa edizione di Battiti Live anche alcuni volti noti di Amici. Insieme a Tommaso Stanzani, riconfermato per il suo secondo anno, ci sono Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli. L’ingresso a Battiti Live è gratuito. È possibile seguire l’evento in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21, mentre prossimamente arriverà su Italia 1.

