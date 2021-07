Covid, 1.394 contagi e 13 morti. Sale il tasso di positività a 0,8%

ROMA – Secondo il bollettino quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute, i nuovi casi in Italia sono 1.394 nelle ultime 24 ore su 174.852 tamponi. Contagi in lieve aumento rispetto a ieri, dunque, quando se ne registravano 1.010. Tasso di positività a 0,8%. In calo, invece, il numero delle vittime, che oggi sono 13. Stabili i ricoveri per Covid nelle terapie intensive, che rimangono a 180 totali con 8 ingressi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri ordinari sono a -37, 1.197 in tutto.

