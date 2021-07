Federal Government decides to sell 100% of postal services to the private sector in a single auction

by João Marcelo

SAO PAULO – The federal government decided to sell 100% of Correios. The statement was made by Diogo Mac Cord, special secretary for Privatization, Divestment and Markets at the Ministry of Economy, to the newspaper O Globo. The state-owned company must be sold to a single buyer and the auction is scheduled for March 2022.

The president of the Chamber, Arthur Lira, said this Tuesday, the 6th, that he should put the project that authorizes the privatization of Correios under discussion in the plenary of the Chamber of Deputies between July and August. However, the opinion issued on Tuesday by the Attorney General of the Republic, Augusto Aras, was contrary to the privatization of Correios, alleging unconstitutionality of the action. In an opinion sent to the STF, Aras explains that the Attorney General’s Office (PGR) had taken a stand for the partial origin of the Direct Action of Unconstitutionality (ADI) 6,635, filed by the Association of Postal.

GOVERNO BRASILIANO PRONTO A PRIVATIZZARE LE POSTE, ORIZZONTE 2022

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il governo federale del Brasile ha deciso di vendere il 100 per cento delle Poste, che nel Paese si chiamano ‘Correios’. A darne notizia è stato il segretario speciale per le Privatizzazioni, dismissioni e mercato del ministero dell’Economia, Diogo Mac Cord, stando a quanto riferisce il quotidiano O Globo. La società statale dovrà essere venduta a un unico compratore. La gara d’asta è prevista per il marzo 2022.

Il presidente della Camera, Arthur Lira, ha detto in settimana che il progetto che autorizza la privatizzazione di Correios deve essere inserito nel calendario della plenaria della Camera dei Deputati tra luglio e agosto. Nel frattempo, il parere emesso martedì dal procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras, si è rivelato contrario alla vendita a privati di Correios, motivato dalla incostituzionalità della procedura.

Aras ha spiegato nel parere inviato al Supremo Tribunal Federal (Stf) che l’ufficio del procuratore generale della Repubblica (Procuradoria-Geral da República, Pgr) si è schierato in favore dell’Azione diretta di incostituzionalità (Adi) 6.635, avanzata dall’Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap). L’ufficio del procuratore ha quindi chiesto che venga dichiarata la parziale incostituzionalità affinchè venga ritirata dalla forza normativa l’autorizzazione a privatizzare i servizi postali e i servizi postali nazionali aerei di Correios.



Il 31 maggio, invece, il governo del presidente Jair Bolsonaro ha annunciato l’approvazione del bilancio contabile di Correios per il 2020 al Consiglio di amministrazione della società. Il rapporto indica che l’impresa ha registrato un utile netto di 1,53 miliardi di reais, circa 245 milioni di euro, il risultato migliore degli ultimi dieci anni. In una nota l’esecutivo ha evidenziato anche “altri indicatori finanziari importanti”, come la crescita dell’84 per cento rispetto al 2019 del patrimonio netto di Correios.

GOVERNO FEDERAL DECIDE VENDER 100% DOS CORREIOS À INICIATIVA PRIVADA EM LEILÃO ÚNICO

por João Marcelo

SAO PAULO – O governo federal decidiu vender 100% dos Correios. A declaração foi feita pelo secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord, ao jornal O Globo. A estatal deve ser vendida para um único comprador e o leilão está previsto para março de 2022.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira, dia 06, que deve colocar o projeto que autoriza a privatização dos Correios em discussão no plenário da Câmara dos Deputados entre julho e agosto. No entanto, o parecer emitido nesta terça-feira pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, foi contrário à privatização dos Correios, alegando inconstitucionalidade da ação. No parecer enviado ao STF, Aras explica que a Procuradoria-Geral da República (PGR) havia se posicionado pela procedência parcial da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.635, ajuizada pela Associação dos Profissionais dos Correios (ADCap). A PGR pediu que seja declarada a inconstitucionalidade parcial, para retirar da força normativa a autorização para privatizar os serviços postais e o correio aéreo nacional, dos Correios.

Em 31 de maio, no entanto, o governo federal anunciou a aprovação do Conselho de Administração dos Correios às Demonstrações Contábeis de 2020 da estatal. O relatório aponta que a empresa apresentou lucro líquido de R$ 1,53 bilhão, o maior resultado nos últimos 10 anos. Em nota, o Executivo destacou ainda “outros indicadores financeiros importantes”, como o crescimento de 84% em relação ao ano de 2019 no patrimônio líquido dos Correios.

On May 31, the federal government announced the approval of the Board of Directors of Correios to the company’s 2020 Accounting Statements. The report points out that the company has net income of R$ 1.53 billion, the highest result in the last 10 years. In a note, the Executive also highlighted “other important financial indicators”, such as the 84% growth in relation to 2019 in Correios’ net equity.