Lo Spid? A Firenze si fa al supermercato, Unicoop lancia il progetto

FIRENZE – In quattro punti vendita di Unicoop Firenze arrivano una postazione e un supporto per aprire la propria identità digitale. Una scrivania e un Pc, uno spazio dedicato e un dipendente pronto ad aiutare il socio o la socia alle prese con l’ottenimento dello Spid. L’iniziativa, quindi, parte oggi in via sperimentale al centro Gavinana di Firenze, al centro Empoli, a Prato Pleiadi e al Centro Sesto, “per allargarsi progressivamente a una parte più ampia della rete di vendita”, si spiega. Per accedere al servizio offerto basterà prenotarsi al 800 050 760 (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18). Durante la prenotazione sarà possibile indicare il supermercato scelto e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

“Crediamo che sia importante fornire ai nostri soci un supporto per fare lo Spid: quella della digitalizzazione è una delle sfide maggiori che stiamo affrontando e il rischio che una parte dei cittadini resti indietro è concreto”, fanno sapere da Unicoop Firenze. Per questo apriamo i nostri supermercati anche a questo servizio“. L’economia e il lavoro della città “si rafforzano anche sviluppando la qualità digitale dei servizi”. L’iniziativa, che offre “uno strumento concreto per connettere i cittadini soci e dipendenti con la pubblica amministrazione, va nella direzione giusta”, aggiunge l’assessore alle Attività economiche e Bilancio del Comune di Firenze, Federico Gianassi.

Come Anci Toscana, conclude Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e responsabile regionale Innovazione nell’associazione dei Comuni, “da tempo lavoriamo per diffondere le competenze digitali dei cittadini in ogni fascia d’età, perché anche chi ha minore familiarità con l’uso delle tecnologie non venga escluso. I cittadini ci chiedono strumenti semplici e facilmente usabili e le credenziali Spid ci consentono appunto di accedere in modo veloce e senza doversi spostare a numerosi servizi. Come Anci Toscana, accogliamo quindi con entusiasmo questa collaborazione e ringraziamo Unicoop Firenze per un servizio che sarà sicuramente molto apprezzato e utile”.