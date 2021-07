In libreria ‘Eternamente Roma’, storie e curiosità sui luoghi della Capitale

ROMA – “Si narra che quando Michelangelo finì di dipingere la Cappella Sistina, passò il resto della sua vita a tentare di togliersi la vernice che gli era colata nelle maniche”. Lo scrive Isabella Alboini, autrice del volume ‘Eternamente Roma‘, in uscita nelle librerie.

Cento pagine, 48 racconti, leggende e curiosità sull’obelisco Vaticano e Castel Sant’Angelo, ma anche sui 2.500 ‘nasoni’, sulla Scala Santa che da Gerusalemme arriva nella Capitale con Sant’Elena, la madre dell’imperatore Costantino, e poi sull’indirizzo romano in cui Pirandello trascorse gli ultimi anni della sua vita, via Antonio Bosio, oggi sede della fondazione in suo onore, o sull”esperimento’ architettonico ‘fatato’ in cui l’architetto Gino Coppede’, che da’ il nome al quartiere, unisce e armonizza stile liberty, gotico e barocco. Quarantotto meraviglie di Roma, quindi, raccontate attraverso storie tramandate da una generazione all’altra. I QR code, poi, fanno del volume una videoguida accessibile a tutti.