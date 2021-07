Appello di femministe e realtà Lgbtq: la sua Bologna dedichi un luogo a Raffaella Carrà

BOLOGNA – Bologna, la sua città natale, intitoli uno spazio pubblico a Raffaella Carrà. La richiesta arriva da numerose sigle tra associazioni femministe, centri antiviolenza, associazioni di donne del teatro e dello spettacolo e realtà Lgbtq presenti sotto le Due torri.

“La scomparsa di Raffaella Carrà rappresenta una perdita per tutto il mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e della cultura di questo Paese”, è l’incipit dell’appello promosso dall’associazione Orlando con l’adesione di Armonie, Casa delle donne per non subire violenza, Cassero, Famiglie arcobaleno, Frame, Gay Lex, associazioni del B-Side Pride, Komos, Maschile Plurale, Mit, Mondo Donna, Mujeres Libres, Red, Udi.

Carrà è stata “una donna che con la sua carriera nazionale e internazionale– continua la nota- ha fatto da apripista alla possibilità di ridisegnare i ruoli femminili sul piccolo schermo in maniera finalmente non sussidiaria, una professionista poliedrica che ha unito discipline differenti -canto, danza, recitazione e intrattenimento- con competenza e rigore, un’artista che ha scelto la strada dell’ironia e il registro pop per scardinare gli stereotipi sul femminile, sulla sessualità e sulle libertà individuali e che di quelle stesse libertà è divenuta icona nel mondo e paladina dei diritti civili”.

Una città come Bologna “dove Raffaella Carrà è nata, che ha reso lo spettacolo una disciplina di studio accademico con l’istituzione del Dams (di cui si festeggiano i 50 anni), che ha una tradizione che parla di soggettività e diritti- scrivono le associazioni- dovrebbe accogliere un luogo di memoria destinato a Carrà che ne celebri la vitalità, il coraggio e l’importanza per la storia culturale dell’intero Paese“.

