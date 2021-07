Euro 2020, Mattarella sarà a Wembley per la finale Italia-Inghilterra

ROMA – Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rappresentare l’Italia nella finale degli Europei a Wembley. Lo si apprende da fonti del Quirinale. Il capo dello Stato volerà quindi a Londra per assistere alla sfida tra gli azzurri di Roberto Mancini e l’Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21 nel mitico impianto di Wembley.

LEGGI ANCHE: Roma, esplode la festa dopo Italia-Spagna: migliaia festeggiano in strada

Mattarella spera di seguire le orme dei suoi predecessori Sandro Pertini, presente al Santiago Bernabeu nel giorno del trionfo della Nazionale di Bearzot contro la Germania Ovest al Mundial 82 – e anche quella volta la finale si giocò l’11 luglio – e Giorgio Napolitano, l’ultimo presidente della Repubblica a festeggiare dal vivo un grande trofeo dell’Italia ai Mondiali 2006 in Germania. Non fu invece fortunata la spedizione dell’allora premier Mario Monti in occasione della finale di Euro 2012 a Kiev: gli azzurri allenati da Prandelli vennero sconfitti per 4-0 dalla Spagna.