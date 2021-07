Euro 2020, sarà l’Inghilterra a sfidare l’Italia in finale

ROMA – Saranno Italia e Inghilterra a contendersi la vittoria degli Europei. La nazionale britannica, infatti, ha battuto la Danimarca in semifinale, dopo i tempi supplementari, per 2-1. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, con i gol di Damsgaard, al 30′ del primo tempo per i danesi e l’autorete di Kjaer per il pari inglese dopo 9 minuti. Al 14′ del primo tempo supplementare il gol, decisivo, di Kane. Italia e Inghilterra si sfideranno domenica sera alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra per decretare il vincitore di Euro 2020.