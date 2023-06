Palermo, intossicazione alimentare per 4 studenti dell’Umberto I

PALERMO – Un dolce mangiato insieme in mattinata, poi l’ingresso a scuola e il malore con vertigini e vomito: infine la corsa in ospedale. Brutta avventura per quattro studenti del Liceo Classico Umberto I di Palermo. I quattro studenti intossicati, tutti appartenenti alla stessa classe e molto amici tra loro, hanno iniziato ad accusare forti malori alla terza ora. Subito soccorsi dal personale scolastico, sono poi finiti in ospedale.

ATTIMI CONCITATI ALL’UMBERTO I DI PALERMO

A raccontare gli attimi concitati di questa mattina, alla Dire, con la corsa in ospedale per i quattro studenti intossicati, è il preside dell’Umberto I, Vito Lo Scrudato: “Hanno detto di avere mangiato la stessa cosa. Abbiamo prestato subito i soccorsi controllando i parametri vitali con il nostro personale che è addestrato a queste situazioni e poi abbiamo chiamato il 118”.

“CONDIZIONI CLINICHE IN MIGLIORAMENTO”

Il primo studente ad accusare il malore è stato trasportato all’ospedale Civico, gli altri al Policlinico. “Sono stati momenti di grande preoccupazione – racconta ancora il dirigente scolastico -. La nostra priorità è stata quella di salvaguardare la salute dei ragazzi e di avvertire subito dopo le famiglie. Mi sono informato anche sul decorso e so che le loro condizioni sono i miglioramento”.