Tg Cultura, edizione dell’8 giugno 2023

AIDA ALL’ARENA DI VERONA APRE IN MONDOVISIONE IL 100ESIMO OPERA FESTIVAL

Guarda al futuro ma dialoga con il passato la nuova produzione dell’Aida di Giuseppe Verdi che venerdì 16 giugno alle 21 aprirà la centesima edizione dell’Arena di Verona Opera Festival. Piramidi trasparenti e architetture di luce si innestano negli spazi dell’anfiteatro romano evocando una Aida tecnologica ma intimista al tempo stesso. La regia è affidata a Stefano Poda, al debutto in Arena, che cura ogni dettaglio della produzione, firmandone anche scene, costumi, luci e coreografie. La Prima del capolavoro verdiano, opera simbolo dell’Arena fin dalla fondazione del Festival, sarà trasmessa da Rai cultura in diretta in mondovisione su Raiuno con la conduzione di Milly Carlucci affiancata da Alberto Angela e Luca Zingaretti. Protagonista sarà la star Anna Netrebko, affiancata dal tenore Yusif Eyvazov, diretti dall’esperta bacchetta di Marco Armiliato.

ROBERTO FERRI SI RACCONTA: DIPINGO L’INQUIETUDINE CHE ABBIAMO DENTRO

Canoni classici e inquietudine del nostro tempo. E’ la pittura di Roberto Ferri, il ‘Caravaggio del duemila’, classe 1978 di Taranto, che in esclusiva per la Dire ha raccontato la sua ricerca personale e artistica nella pittura, e i suoi modelli fino a quel progetto che lo ha portato a far baciare Dante a Beatrice come due fidanzati moderni. Da Caravaggio a Dalì passando per tutto l’800: lì il giovane talento italiano ha trovato riferimenti e ispirazione. A Sutri come ogni anno nella Chiesa di San Francesco artisti e appassionati sotto la guida del maestro dipingono e raffinano linee e colori. Questa volta sulla tela il San Giovanni di Caravaggio e così nel silenzio del luogo sacro è svelato quasi ogni segreto di questa pittura piena di ombre e luci.

AL VIA LE RIPRESE DI ‘NAPOLI-NEW YORK’ DI SALVATORES

Al via le riprese di ‘Napoli-New York’, il nuovo film diretto dal regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. A Pierfrancesco Favino è stato affidato il ruolo del commissario di bordo che aiuterà due bambini in un epico viaggio da una parte all’altra dell’Atlantico, interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Il cast conta anche sulla presenza di Anna Ammirati e Anna Lucia Pierro, con la partecipazione di Omar Benson Miller, Tomas Arana e Antonio Catania. Dodici le settimane di riprese previste tra Napoli, Trieste, Rijeka e gli studi di Cinecittà a Roma.

FESTIVAL LETTERATURE ROMA, 5 SERATE DEDICATE A CALVINO

È dedicato a Italo Calvino il Festival internazionale di Roma Letterature, che si terrà il 3, il 5, il 9, l’11 e il 13 luglio allo Stadio del Palatino, all’interno del Parco archeologico del Colosseo. La memoria del mondo è il tema scelto per questa 22esima edizione, titolo di una raccolta di racconti del grande scrittore, del quale ricorre il centenario della nascita. Da Nicola Lagioia a Maaza Mengiste, da Bernardo Zannoni a Sam Riviere, fino a Margaret Atwood e Paolo Giordano, le scrittrici e gli scrittori provengono da ogni parte del mondo e animeranno il format delle cinque serate che prevede letture di testi inediti in cui le autrici e gli autori declineranno il tema in una commistione di parole, immagini e suoni.

NASCE IL MIDA, MUSEO INTERNAZIONALE DELLE DONNE ARTISTE

Muse, modelle, figure simboliche. Nella storia dell’arte mondiale, sono rare le donne che hanno potuto emanciparsi da questi ruoli conquistando lo status di artista, tradizionalmente appannaggio del mondo maschile. Da questa consapevolezza nasce Mida, il Museo Internazionale delle Donne Artiste, che trova sede principale nella chiesa seicentesca della Madonna dei Prati a Ceresole d’Alba, in provincia di Cuneo. Il Museo, voluto dall’amministrazione comunale, si compone di una collezione permanente di opere realizzate da 30 artiste internazionali di diverse epoche: da Sonia Delaunay a Marina Abramovic e Yoko Ono, passando per Jenny Holzer, Louise Bourgeois e Annie Leibovitz.