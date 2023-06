Addio alla giostra sul lungotevere Castello: rimossa dopo oltre 10 anni

Era chiusa da anni. Ma da oggi non esiste nemmeno più: è stata rimossa questa mattina la giostra posta nell’area pedonale del lungotevere Castello, a pochi metri dal palazzo della Corte di Cassazione di Roma. C’è voluto oltre un decennio, trascorso tra ricorsi e sentenze, per sbloccare la situazione di una giostra in stile antico considerata però abusiva e per cui, già nel 2010, era arrivata la revoca ufficiale dell’autorizzazione. A provvedere alla rimozione del carosello è stato direttamente il proprietario, nelle ore scorse.

“L’obiettivo è stato raggiunto- ha spiegato l’assessore al Decoro del I Municipio, Stefano Marin, all’agenzia Dire- siamo riusciti ad intimare al proprietario privato la rimozione della giostra che era posta in un luogo unico al mondo. E lo abbiamo fatto senza costi aggiuntivi per l’amministrazione, evitando la procedura in danno, visto che tutto è avvenuto a carico del privato”. L’area, liberata della giostra, potrà ora ospitare i cantieri del restyling del lungotevere Castello, previsto nel Piano di interventi di riqualificazione della zona predisposti in vista del Giubileo.

Ma la giostra che fine farà? A quanto si apprende il proprietario ha già avanzato richiesta per la sua ricollocazione in un’altra zona, ancora ignota. Di certo non il lungotevere. Ne sapremo di piu in futuro