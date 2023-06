FOTO | VIDEO | Dopo 11 anni riapre al pubblico la Via dell’amore, simbolo delle Cinque terre

GENOVA – Sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del primo tratto della via dell’Amore, circa 170 metri a partire dal piazzale soprastante la stazione ferroviaria di Riomaggiore. Si tratta di circa il 20% del percorso complessivo, lungo circa 900 metri. Gli interventi sul sentiero e sui versanti sono iniziati il 14 gennaio 2021 e la conclusione è prevista nel luglio 2024. Intanto, il percorso riaprirà al pubblico ai primi di luglio, per la prima parte, anche se solo su prenotazione e a numero chiuso. Era stato chiuso nel settembre 2012 a causa di una frana.

“LAVORI COMPLICATI, È UNA SFIDA VINTA”

I lavori sono gestiti dal presidente della Regione Giovanni Toti in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico in collaborazione con Comune di Riomaggiore e Parco Nazionale delle 5 Terre in base all’accordo siglato il 29 marzo 2018. “Oggi restituiamo alle Cinque Terre un tratto di quello che è forse il suo percorso più famoso e iconico– spiega Toti- Ce ne sono molti, tutti bellissimi, ma questo è francamente un simbolo stesso di questa area, che per il nostro turismo vale moltissimo, ma vale moltissimo, in generale, in quanto patrimonio dell’Unesco per il mondo intero. Restituiamo i primi metri di un cantiere certamente molto complicato dal punto di vista ingegneristico, di cui siamo particolarmente orgogliosi”. La conclusione degli interventi sul 20% del percorso complessivo, commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale e all’Escursionismo Alessandro Piana, “era un obiettivo importante da raggiungere nelle tempistiche programmate, per valorizzare una delle attrazioni più rinomate e conosciute delle Cinque Terre, il Parco Nazionale e per proseguire con ulteriore slancio”.

“Oggi la prima parte della via dell’Amore viene consegnata dall’impresa dopo la fine dei lavori sui primi 170 metri- dichiara l’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone- Intervenire in un’area come questa, all’interno di un parco naturale e marino di enorme valore ambientale, farlo in sicurezza e rispettando il contesto non era semplice: una sfida vinta”.

RIAPERTURA A NUMERO CHIUSO E SU PRENOTAZIONE

Grazie “all’importante intervento economico di questa amministrazione regionale dopo oltre dieci anni la Via dell’Amore riapre finalmente al pubblico: si tratta di un primo passo fondamentale che porterà alla totale riapertura prevista nel luglio del prossimo anno e che renderà la Liguria una meta turistica ancor più attrattiva”, afferma l’assessore al Turismo Augusto Sartori. Questo primo tratto della via dell’Amore riaprirà al pubblico in via sperimentale ai primi di luglio, a numero chiuso e su prenotazione.

BARRIERE E RETI: COSÌ IL SENTIERO È STATO MESSO IN SICUREZZA

Per quanto riguarda questa primo tratto, i lavori hanno un valore di circa 2,5 milioni di euro e hanno visto l’impiego quasi esclusivamente di operai rocciatori per circa 200 giorni lavorativi, con una forza lavoro media di 30 unità. Gli interventi hanno visto la pulizia e il disgaggio di circa 1,5 ettari di superficie, la completa rimozione dei precedenti elementi di sostegno e protezione (vecchie barriere paramassi e rete) e il posizionamento di circa 7.900 metri quadri di rete in acciaio inox ad alte prestazioni e durabilità, di 850 metri quadri di barriere paramassi di varie dimensioni, 8,3 chilometri di ancoraggi passivi in barre di acciaio speciale anticorrosione ad alte prestazioni, la realizzazione di circa 1,1 chilometri di drenaggi, 1,4 chilometri di micropali di fissaggio del camminamento nella parete rocciosa, il posizionamento di circa 160 metri di parapetto in acciaio zincato e verniciato, completo di rete in acciaio inox e la realizzazione di un ponte pedonale con struttura metallica di circa 4.500 chili.

IL SENTIERO ERA STATO CHIUSO NEL 2012 DOPO UNA FRANA

Lo spettacolare sentiero, tra i più noti e belli del mondo che collega il borgo con la frazione di Manarola, è chiuso dal settembre 2012 a causa di una frana: dopo la firma dell’accordo nel marzo 2018, il 15 dicembre 2021 è stato firmato il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese e il 14 gennaio 2022 sono partiti i lavori finalizzati alla riapertura.

NUOVE RINGHIERE E UN NUOVO ARREDO URBANO

L’intervento sull’intera via dell’Amore prevede l’installazione di reti, ancoraggi, chiodature e barriere paramassi, per uno sviluppo totale di 1.000 metri, distribuiti sul fronte roccioso a monte della Via dell’Amore e con una superficie complessiva di oltre 37.000 metri quadrati di versante, il consolidamento della galleria paramassi esistente, lunga 155 metri, la creazione di un suo prolungamento verso Riomaggiore per ulteriori 83 metri, la demolizione ed il rifacimento totale di un altro breve tratto di galleria lato Manarola (17 metri). Inoltre è prevista la riqualificazione dell’intero percorso con il rifacimento della pavimentazione, l’installazione di nuove ringhiere e di un rinnovato arredo urbano. L’appalto comprende anche la realizzazione di opere di consolidamento immediatamente al di sotto della pedonale.