Caso De Luca, Schlein: “Volevamo garantire il pluralismo”

ROMA – “Volevamo garantire il pluralismo all’interno dei gruppi e abbiamo due capigruppo che mi hanno appoggiato. Era giusto avere due vicari che non avevano votato me. Tutti devono vedersi valorizzati nel contributo che portano”. Così il segretario Pd Elly Schlein, al Nazareno per una conferenza stampa sul femminicidio, rispondendo a domande sul caso di Piero De Luca, figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che è stato rimosso dall’incarico di vicecapogruppo del Pd alla Camera.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it